В преступное сообщество вписали солдат

В громком уголовном деле о ряде заказных убийств, одним из главных фигурантов которого является миллиардер Ибрагим Сулейманов, появилась статья 210 УК — организация преступного сообщества (ОПС) или участие в нем. Впрочем, по данным “Ъ”, официальное обвинение предъявлено пока не Ибрагиму Сулейманову, а нескольким предполагаемым его сообщникам, в том числе военным. Сам бизнесмен, состояние которого в СИЗО заметно ухудшилось, свою вину категорически отрицает.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, официальное обвинение в участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ) предъявлено нескольким фигурантам резонансного дела, которых Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) связывает с теневым миллиардером Ибрагимом Сулеймановым. В частности, речь идет о военнослужащем Шамиле Умарове.

Согласно материалам дела, уроженец Дагестана был задержан в октябре прошлого года в рамках совместной операции СКР, МВД и ФСБ. По версии следствия, молодой человек причастен к нападению в 2021 году на столичного адвоката Илью Перегудова. «Вступив в структурное подразделение преступного сообщества совместно с иными участниками сообщества, осуществив скрытое наблюдение и выяснив маршрут его передвижения, нанесли ему с целью убийства множественные удары руками и металлической трубой в область головы, но по не зависящим от нападавших обстоятельствам свой умысел на убийство довести не смогли»,— указано в материалах расследования.

С санкции Басманного райсуда столицы Шамиль Умаров был арестован, и ему предъявили официальное обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом указано, что обвиняемый даже оформил явку с повинной.

Впрочем, как пояснил “Ъ” один из его адвокатов, позже молодой человек от признаний отказался, заявив, что члены оперативно-следственной группы ввели его в заблуждение, обещая, что он пройдет по уголовному делу в качестве свидетеля.

При этом продлевать ему срок содержания под стражей (он находится в столичном СИЗО-7 «Капотня») на днях пришлось Московскому гарнизонному военному суду. Поскольку следствие получило данные, что сам Шамиль Умаров, а также ряд предполагаемых сообщников являются действующими военнослужащими, некоторых из которых задерживали прямо в зоне СВО. Сам Шамиль Умаров, кстати, награжден рядом медалей, включая «За боевые отличия» и «За мужество и отвагу», и, по неподтвержденной информации, отмечен званием «Народный герой Дагестана».

Зачастую в таких случаях материалы уголовного дела передаются в органы военного следствия, однако, по данным “Ъ”, расследование осталось в ведении одного из опытнейших следователей 1-го управления ГСУ СКР, который в свое время перевелся в центральный аппарат из Липецкой области, где признавался лучшим следователем региона. Теперь Шамилю Умарову предъявили дополнительное обвинение в участии в ОПС, однако, как утверждает защита, при этом не была вручена копия постановления о привлечении к ответственности, а потому фигурант не понимает до конца, о чем именно идет речь. Как говорят в окружении обвиняемого, командование его воинской части прислало официальные документы о том, что на момент совершения преступления он находился в расположении. Однако предоставленное алиби якобы перевешивают показания женщины-свидетеля.

Обвинения в участии в ОПС предъявлены и ряду других задержанных. Данная статья не позволит обвиняемым заключить контракты с Минобороны и отправиться на СВО, а также ходатайствовать о суде присяжных.

Однако среди них нет главного фигуранта расследования миллиардера Ибрагима Сулейманова. Как пояснил “Ъ” его адвокат Артур Большаков, список обвинений не изменялся с момента ареста фигуранта осенью прошлого года. «О создании или участии в ОПС речь не идет, хотя теоретически нельзя исключать подобного в будущем»,— сказал защитник. По его словам, 58-летний бизнесмен, содержащийся в СИЗО-1 ФСИН России, более известном как «Кремлевский централ», категорически отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям. Между тем, по данным защиты, у заключенного, перенесшего несколько лет назад тяжелый инфаркт, едва не приведший к летальному исходу, в последнее время состояние здоровья заметно ухудшилось. Однако следствие пока не отреагировало на ходатайство защиты об истребовании соответствующих медицинских документов, хотя они могут свидетельствовать о наличии диагноза, препятствующего содержанию в СИЗО.

Как сообщал “Ъ”, Ибрагим Сулейманов подозревается в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года, которому в Москве в подъезде дома на улице Гарибальди нанесли 12 ножевых ранений, и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих. Последний был застрелен из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года. Еще одним эпизодом является нападение на адвоката Илью Перегудова, который сначала расследовался полицией по статье о побоях (ст. 116 УК РФ), но потом был утяжелен СКР до покушения на убийство.

Ранее Ибрагим Сулейманов уже имел проблемы с законом. В 2007 году бывшего гендиректора Российской футбольной премьер-лиги и руководителя ОАО «ФПГ “Российский авиационный консорциум”» Татевоса Суринова и его заместителя по ФПГ Ибрагима Сулейманова признали виновными в мошенничестве при закупке автоматизированной системы управления воздушным движением французской фирмы Thomson и отмывании денег. Их приговорили к десяти годам шести месяцам и десяти годам четырем месяцам заключения соответственно. В следующем году им увеличили наказание до 12 и 11 лет за махинации с недвижимостью. Из колоний строгого режима фигурантам удалось освободиться условно-досрочно через несколько лет.

Уже после второго ареста Ибрагима Сулейманова по ходатайству следователей МВД был взят под стражу Мещанским райсудом столицы сын Татевоса Суринова Роман по обвинению в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако, как уверяют в окружении Ибрагима Сулейманова и Суринова-старшего, эти обвинения касаются спорного кредита в одном из крупнейших российских банков с госучастием и никак не связаны с совместным бизнесом.

В феврале этого года суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество собственников группы компаний «Сирена-трэвел», оператора крупнейшей в стране системы бронирования авиабилетов Leonardo. Среди ответчиков, у которых также изъяли 99 объектов недвижимости, включая сеть отелей Valo в Санкт-Петербурге, выступали депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, Ибрагим Сулейманов и родственники его покойного делового партнера Татевоса Суринова.

Сергей Сергеев