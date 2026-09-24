Началась предпроектная подготовка к реконструкции аэропорта Кызыла

Росавиация достигла договоренностей с правительством Республики Тыва о начале работ по модернизации международного аэропорта Кызыла. Соответствующее решение было принято в ходе встречи руководителя ведомства Дмитрия Ядрова с главой республики Владиславом Ховалыгом 23 сентября, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Согласно достигнутым договоренностям, реализация предпроектной стадии будет осуществляться за счет средств фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта.

«Аэропорт Кызыла демонстрирует рост пассажиропотока, с 2022 года он вырос более чем на 60%, до 147,7 тыс. пассажиров по итогам 2025 года. Вопросы развития и модернизации аэропортовой инфраструктуры находятся в фокусе внимания агентства для обеспечения жителям региона и туристам комфортного и безопасного пребывания в воздушной гавани»,— прокомментировал Дмитрий Ядров.

Из аэропорта Кызыла (предприятие-оператор аэродрома ФКП «Аэропорт Кызыл» входит в структуру Росавиации) выполняются регулярные пассажирские рейсы в Москву, Иркутск, Новосибирск, Красноярск и Улан-Удэ. Комплекс открыт для эксплуатации в 1946 году, в 2013 году переведен в федеральную собственность. В 2018 году выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент пропускная способность пассажирского терминала — 250 пассажиров в час.

Лолита Белова