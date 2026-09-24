Погибший после нападения медведя в Туве был хоккейным тренером в КХЛ

Туристом из Москвы, который погиб после нападения медведя в Республике Тыве, оказался 62-летний хоккейный тренер Александр Кузьменко. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инцидент с нападением на мужчину произошел днем 22 сентября в Тоджинском кожууне. По данным правоохранителей, Александр Кузьменко вместе с другими туристами приехал на рыбалку на реку Большой Енисей, где на него напал медведь. Пострадавшего доставили в больницу. 23 сентября москвича санавиацией доставили в больницу Кызыла, где он скончался от полученных травм на следующий день.

Среди подопечных Александра Кузьменко были игроки Континентальной хоккейной лиги Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также Александр Пелевин из Всероссийской хоккейной лиги и сын Андрей, который играет в клубе НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Как писал «Ъ-Сибирь», в Туве действует запрет на проведение любых мероприятий на природе. В 11 муниципалитетах республики установлен режим повышенной готовности.

Александра Стрелкова