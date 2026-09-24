Аграриям Херсонской области компенсируют часть расходов на вывоз продукции

Правительство России прорабатывает вопрос частичной компенсации расходов на железнодорожные перевозки хозяйствам Херсонской области, чтобы снизить стоимость вывоза продукции для сельхозпроизводителей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

«Нашим сельхозпроизводителям приходится работать в очень сложных условиях, поэтому им нужны конкретные меры поддержки»,— заявил господин Сальдо. По его словам, сбыт зерна остается одним из самых проблемных вопросов экономики региона.

Он также отметил, что Минсельхоз России уже предложил подключить местных аграриев к государственным закупкам. Готовится решение о возмещении сельхозпроизводителям части затрат на проведение нынешней озимой посевной кампании.

По информации властей региона, сейчас местные аграрии завершают уборку зерновых и зернобобовых культур, хозяйства собирают подсолнечник и одновременно ведут озимый сев. Рапсом уже засеяли 16 тыс. га полей.

Александр Дремлюгин, Симферополь