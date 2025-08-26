ФНС просит признать банкротом тамбовский «Бигкар» и требует 82 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом тамбовской транспортной компании ООО «Бигкар» Андрея Князева. Сумма исковых требований составляет 81,9 млн руб. Это стало известно из документов суда.

Всего в отношении компании открыто 27 исполнительных производств, по которым она должна более 92 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Бигкар» зарегистрировано в 2017 году в Тамбове для деятельности в сфере грузового автотранспорта. Директор — Николай Казанцев, он же владеет долей менее 0,01%. Основной собственник — Андрей Князев. Выручка за 2024 год составила 2,5 млрд руб. Чистая прибыль — 31 млн руб.

В начале августа в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от АО «Дом.РФ» о признании банкротом местного ООО «Специализированный застройщик "МГС-строй"».

Юрий Голубь