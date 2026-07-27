Суд признал банкротом тамбовскую транспортную компанию с выручкой 2,5 млрд

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом зарегистрированное в областном центре ООО «Бигкар» Андрея Князева. Конкурсное производство в отношении фирмы открыто сроком до 15 января 2027 года. Конкурсным управляющим утвержден Александр Пономаренко. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Бигкар» основали в мае 2017 года в Новосибирске, а в 2022-м компания была зарегистрирована в Тамбове. Основной указана деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал предприятия составляет 20,2 млн руб. Директором до июля 2026-го числился Николай Казанцев, который владеет в фирме долей менее 0,005%. Основной собственник (99,995%) — Андрей Князев. В 2024 году выручка ООО «Бигкар» выросла на 54% и составила 2,45 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 15% — до 30,8 млн руб. По объему выручки компания заняла второе место в регионе. Финансовые показатели за 2025 год не публиковались.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», заявление о признании ООО «Бигкар» банкротом подала Федеральная налоговая служба в августе 2025 года. Суд принял его к производству в октябре. Сейчас в реестр требований кредиторов фирмы (в третью очередь удовлетворения) включены требования ООО «Лизинговая компания М7» из Республики Татарстан в размере 237,8 млн руб. основного долга и 2,7 млн руб. судебных расходов. В статусе иных лиц к банкротному делу также привлечены липецкое ООО «ГТ-Групп», нижегородское ООО «Трансмагистраль» и ростовское ООО «ТЭК "Извозчик"».

По данным сервиса ФНС России «Прозрачный бизнес», общая сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам

ООО «Бигкар» на 1 июля составляла 91,7 млн руб. Сервис Rusprofile также сообщает, что в настоящее время в отношении фирмы открыто 21 исполнительное производство на 108 млн руб. ООО «Бигкар» в 2025 году выступало ответчиком по 49 арбитражным делам на общую сумму почти 1 млрд руб.

Денис Данилов