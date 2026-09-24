Херсонская область осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

Херсонская область осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в «Херсонэнерго».

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному числу абонентов»,— отмечают на госпредприятии. О причинах технологического нарушения не сообщается.

Ранее в правительстве региона сообщили о жалобах жителей Новой Каховки на перебои с электроэнергией, а жителей Семихатки — о низком напряжении.

Александр Дремлюгин, Симферополь