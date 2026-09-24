Осужденной за контрабанду 10 млн рублей в Екатеринбурге ограничили свободу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил год ограничения свободы жительнице Самарской области Любови Асадуллаевой за контрабанду 10,4 млн руб. по п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд установил, что Любовь Асадуллаева 22 августа 2025 года транзитом из Самары через Екатеринбург собиралась отправиться в Баку (Азербайджан) — в гости. В 18:00 в аэропорту Кольцово она умышленно и без декларирования незаконно переместила через таможню наличные эквивалентом более $130 тыс., что относится к особо крупному размеру по закону РФ.

На суде она не признала вину, заявив, что не собиралась заниматься контрабандой, а с таможенными правилами не ознакомилась и торопилась на самолет, поэтому прошла с деньгами через «зеленый» коридор зоны таможенного контроля. Суд постановил изъять деньги в доход государства. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина