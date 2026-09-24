Сбившего приставов жителя Новосибирской области осудили на три года условно

Суд в Новосибирской области вынес приговор в отношении жителя Бердска, который сбил судебных приставов. Подсудимого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на два года, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в декабре 2025 года судебные приставы обнаружили автомобиль Toyota Harrier, на который был наложен арест. Иномарка была зарегистрирована на мать должника, однако фактически владел машиной сын. Когда сотрудники службы сообщили водителю о намерении арестовать транспортное средство, фигурант дела заблокировал двери изнутри, нажал газ и направил автомобиль на людей.

Одного из пострадавших отбросило в сторону. Второго злоумышленник прокатил на капоте около семи метров. В результате приставы получили травмы различной степени тяжести.

Александра Стрелкова