В Братске осудили экс-сотрудников ГИБДД и автошкол за взятки при сдаче экзаменов

В Иркутской области завершился суд над бывшими правоохранителями и работниками автошкол из Братска по делу о взятках за фиктивную сдачу экзаменов. Пяти обвиняемым назначили сроки от 7,5 до 10 лет и штрафы от 450 тыс. до 1,5 млн руб. и взяли под стражу, рассказали в прокуратуре региона. По информации СКР, пятеро фигурантов расследования, включая экс-начальника РЭО ГИБДД, заключившие соглашение о сотрудничестве, были осуждены ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в период с 2018-го по 2022 год обвиняемые за взятки оказывали помощь в сдаче экзаменов в ГАИ без фактической проверки знаний. Для этого использовались специальные технические средства — «умные» очки и микронаушники, через которые передавались правильные ответы на тестовые задания. Всего силовики установили 65 эпизодов получения взяток на общую сумму более 2,5 млн руб.

Деятельность организованной группы была выявлена сотрудниками иркутских управлений МВД и ФСБ России.

Илья Николаев