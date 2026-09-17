В суде по «делу Тарховых» озвучили версию ритуального убийства

В Самарском областном суде 17 сентября прозвучали новые резонансные заявления по делу об убийстве экс мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Потерпевшая — дочь погибших, Людмила Тархова, — выдвинула версию о ритуальном характере преступления, связав расправу с деятельностью так называемой «семьи сатанистов» («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров Фото: Иван Петров

По ее словам, убийство носило не только корыстный, но и демонстративно жестокий характер: от обвиняемой Екатерины Тарховой требовали фотоотчет с места преступления. Особое внимание потерпевшая обратила на то, что головы Виктора и Натальи Тарховых были отделены от тел и захоронены отдельно. При этом, как утверждает Людмила Тархова со ссылкой на свою дочь Екатерину, точное место захоронения голов может быть известно Бичико Метревели — отцу Дмитрия Метревели, которого следствие считает соучастником преступления.

Людмила Тархова также заявила, что в последние дни перед гибелью ее родители находились под воздействием подсыпанного им наркотика и яда и осознавали, что их ждет смерть. В частности, Наталья Тархова говорила внучке, что никогда не простит Екатерине содеянного. Сама дата убийства, совпавшая с Рождеством, по мнению потерпевшей, не случайна и подчеркивает ритуальный подтекст расправы.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года после того, как супруги пропали без вести. По версии следствия, преступление совершила внучка погибших Екатерина Тархова совместно с Дмитрием Метревели; план убийства, как полагают правоохранители, разработала мать Дмитрия — Светлана (Нателла) Метревели. Жертв отравили, а затем расчленили; для сокрытия следов останки заморозили жидким азотом и разбросали по мусорным контейнерам.

Сейчас Екатерина Тархова находится под стражей, а Таисия Киселева, обвиняемая в хищении автомобиля Натальи Тарховой, — под домашним арестом. Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за пределами страны и объявлены в международный розыск.