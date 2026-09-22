В квартире убитого экс-мэра Самары обнаружили куклы вуду

В Самарском областном суде на заседании по делу об убийстве экс-главы Самары Виктора Тархова и его жены потерпевшая Людмила Тархова предположила, что убийство ее отца, возможно, было ритуальным. По ее словам, в квартире убитых обнаружили куклы вуду и фотографии пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По мнению Людмилы Тарховой, у ее дочери Екатерины была «демоническая ненависть к христианству», женщину «выворачивало во время христианских праздников». Дочь убитого экс-главы Самары заявила, что стала замечать такие странности у подсудимой после рождения ребенка в 2019 году.

Бывший глава Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года по подозрению в преступлении из корыстных побуждений задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Останки убитых так и не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города. Предполагаемой сообщнице Екатерины Тарховой, пенсионерке Таисии Киселевой, которая находится под домашним арестом, вменяют в вину кражу, так как она, по версии следствия, помогла продать автомобиль Натальи Тарховой. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске. Рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой и ее предполагаемых сообщников началось 22 мая текущего года.

Андрей Сазонов