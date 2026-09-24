Главное на рынке недвижимости к утру 24 сентября

ЗПИФ «Уния» (управляется компанией «Баланс эссет менеджмент») приобрела два здания ЦУМа на Петровке в центре Москвы общей площадью почти 70 тыс. кв. м, сообщают «Ведомости». Собственниками объектов были ООО «Торговый дом ЦУМ» и ООО «Аркада холдинг» (связаны с продавцом люксовых товаров Mercury). Опрошенные эксперты оценивали стоимость актива в 20–24 млрд руб. По мнению консультантов, продажа может быть внутренней реструктуризацией, и ЦУМ по-прежнему контролируют владельцы Mercury. Они напоминают, что компания часто использует фонды для управления своими активами.

Девелопер РСТИ (Росстройинвест) подписал предварительный договор с ГК ПИК о покупке участка площадью 5,34 га в историческом центре Санкт-Петербурга примерно за 8 млрд руб., сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источники. Площадка расположена в районе Шкиперского протока и имеет выход к береговой линии Невы. По проекту редевелопмента на площадке можно возвести 89 тыс. кв. м недвижимости, включая 65 тыс. жилья. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что она подходит под проект класса «бизнес» или «премиум».

Обращенный в прошлом году в доход государства игровой разработчик «Леста игры» («Мир танков», «Мир кораблей») хочет арендовать помещения площадью до 6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Алкон-1» на севере Москвы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Договор пока не подписан, но переговоры с собственником Alcon Group «находятся на продвинутой стадии», указывается в публикации. По оценкам экспертов, общие ежегодные расходы «Леста игры» могут составить 276–306 млн руб. В компании не стали отрицать факт переговоров, отметив, что рассматривают несколько вариантов. Переезд они объяснили расширением бизнеса. Сейчас компания занимает бизнес-центр в Известковом переулке в Таганском районе столицы. Объект она приобрела в 2024 году.

Сбербанк выставил на торги за 760,3 млн руб. права требования к специализированному застройщику «Унистрой». Компания возводила жилой комплекс «Новый город» площадью 6 тыс. кв. м в Выборге. Объект сдали в эксплуатацию еще в конце 2025 года. К январю 2026-го в ЖК продали 22 из 127 квартир. В качестве кредитного обеспечения выступают 23 земельных участка, предназначенные для ИЖС, а также коммерческие помещения в Выборге.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе арест 1,42 млрд руб. на счетах ООО «ПИК-Инвестпроект» (входит в группу ПИК). Суд первой инстанции наложил эту обеспечительную меру в июне по требованию прокуратуры Подмосковья. Ведомство требует признать недействительной цепочку предположительно фиктивных сделок. По сведениям канала, речь идет о серии сделок 2021 года, которые связаны с покупкой и последующим расторжением договора купли-продажи доли компании «ЛВН-Маркет», владеющей крупным участком земли.

«ДОМ.РФ» продал на торгах участок площадью 0,93 га и недвижимость площадью 12,2 тыс. кв. м в Люберецком районе Подмосковья за 610,7 млн руб. В протоколе торгов указывается, что в аукционе победила Ольга Маслова. Объекты расположены в поселке Красково на Школьной улице. Ранее их занимал Московский областной филиал «Роскапстроя» — организация-преемник Госакадемии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса.