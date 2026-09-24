Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс ключевой ставки

Мосбиржа объявила о старте торгов расчетным фьючерсным контрактом на индекс ключевой ставки. Запуск нового инструмента на срочном рынке запланирован на 29 сентября. К торгам одновременно будут допущены два контракта с ближайшими сроками исполнения.

Параметры контракта: базовый актив — индекс ключевой ставки, код — KEYRATE, дата и время экспирации — 19:00 мск в плановые даты заседаний совета директоров ЦБ. Индекс ключевой ставки рассчитывается с 24 августа 2026 года. Его значения публикуются каждый рабочий день не позднее 17:00 мск.

Как отметили в пресс-службе Мосбиржи, новый инструмент ориентирован на широкий круг участников рынка. Финансовые компании и их корпоративные клиенты получат удобный способ управления процентным риском в биржевом контуре. Частные инвесторы смогут реализовывать стратегии, основанные на ожиданиях изменений ключевой ставки Банка России.