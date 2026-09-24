Нейтралитет уже не тот

27 сентября в Швейцарии пройдет референдум по вопросу «О сохранении швейцарского нейтралитета». Основной вопрос плебисцита — может ли нейтральная страна вводить санкции и сотрудничать с НАТО. Власти Швейцарии не считают санкции нарушением нейтралитета и референдум не поддерживают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцария «не присоединялась к санкциям, а лишь ввела отдельные ограничительные меры во избежание использования швейцарской территории для обхода санкций <...> Мы гордимся тем, что мы сохранили нейтралитет и независимость в вопросе санкций. Потому что мы в сердце Европы, но не состоим в ЕС»,— говорил «Ъ» в 2017 году председатель Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента страны) Юрг Шталь.

После 2022 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций ЕС и ввела ограничительные меры в отношении примерно 2790 российских физических и юридических лиц. В стране были заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), а также арестованы 14 объектов недвижимости, автомобили, бизнес-джеты, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, перечисляет портал Swissinfo.

С принятием санкций имидж Швейцарии как нейтральной страны рухнул, уверен председатель инициативного комитета референдума, экс-депутат парламента Швейцарии Вальтер Вобман.

Еще в конце 2022 года его комитет, связанный с правоконсервативной Швейцарской народной партией (SVP), предложил определиться, что все-таки означает нейтралитет. К 2024 году инициаторы собрали более 130 тыс. подписей в поддержку идеи референдума по этому вопросу.

Текст инициативы, вынесенной на голосование, предлагает добавить в конституцию новую ст. 54a «Швейцарский нейтралитет», состоящую из четырех пунктов. Страна сохраняет так называемый постоянный нейтралитет и не участвует в вооруженных конфликтах, но будет защищаться. Кроме того, Берн может использовать нейтралитет для предотвращения и разрешения конфликтов, например, выступая в качестве посредника. Эти пункты уже применяются на практике, но не закреплены в основном законе.

Еще два вынесенных на голосование пункта предполагают отказ от любых «невоенных мер против воюющих государств» (то есть санкций), если только это не меры ООН. А также полный отказ от сотрудничества с оборонительными альянсами, если только на страну не нападают.

Если народ Швейцарии и большинство кантонов проголосуют за поправки, то Берну придется снять действующие санкции против России, а также ограничить совместные мероприятия с НАТО. Швейцария не входит в альянс, но с 1996 года участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», в рамках которой она поддержала миссии в Косово и Афганистане, а также была задействована в других проектах под эгидой альянса.

По данным опроса, 68% избирателей не считают нужным вносить изменения в конституцию. «За» выступают 31–34% опрошенных. Федеральный совет (правительство) и парламент рекомендовали отклонить инициативу. Власти страны считают: достаточно уже того, что Швейцария поддерживает нейтралитет с 1848 года, не участвует в военных конфликтах и не вступила в НАТО, и острой необходимости в более жестких рамках нет.

Галина Дудина