ЕР, КПРФ и «Новые люди» вошли в первую тройку по итогам выборов в Новосибирске

При голосовании по партспискам на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» (ЕР) одержала победу во всех районах Новосибирска, следует из данных ГАС «Выборы». При этом только в двух районах из 10 единороссы смогли получить более трети голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самым успешным в областном центре для ЕР стало голосование в Кировском (35,55%) и Дзержинском (34,94%) районах. В первом случае партия добавила к результату 2021 года 4,75%, во втором — 5,5%. Единороссы победили в том числе в Первомайском и Советском районах, где пять лет назад уступили КПРФ.

Коммунисты ухудшили свой результат во всех районах, кроме Железнодорожного, где добавили 0,07%. Больше всего КПРФ потеряла в Кировском районе, где ее результат снизился с 30,01% до 24,26%, а также в Октябрьском (с 28,74% до 24,37%) и Дзержинском (с 27,64% до 23,21%) районах.

«Новые люди» стали третьей по уровню поддержки партией во всех 10 районах, в каждом из которых они получили результат лучше, чем на предыдущих выборах в Госдуму. Например, в Заельцовском районе они набрали 20,17% против 10,54% пятью годами ранее. В Центральном (18,74%) и Октябрьском (17,52%) районах результат «Новых людей» превышает число голосов, поданных за ЛДПР и «Справедливую Россию» вместе взятых.

ЛДПР улучшила свой показатель во всех районах, кроме Дзержинского. Заметнее всего — в левобережной части города: в Кировском районе — на 3,29% до 10,87%, в Ленинском — на 3,03% до 10,24%.

Результат «Справедливой России», напротив, оказался хуже, чем пять лет назад. В том числе в Советском (на 0,87%) и Первомайском (на 4,59%) районах, которые входят в Искитимский одномандатный округ №139, где баллотировался и победил справоросс Александр Аксененко. При этом «Справедливая Россия» во всех районах преодолела пятипроцентный порог.

По итогам голосования на выборах в Госдуму по всей области ЕР набрала 42,91%, КПРФ — 19,51%, «Новые люди» — 11,96%, ЛДПР — 10,42%, «Справедливая Россия» — 5,32%. Остальные пять партий не смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Валерий Лавский