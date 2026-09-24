Совет мира Трампа представил план восстановления Газы на $2,45 млрд
Созданный по инициативе Дональда Трампа Совет мира представил план восстановления сектора Газа. Для его реализации потребуется $2,45 млрд. Как сообщает «Би-би-си», в структуре признали, что пока в наличии есть $280 млн, а на полное восстановление сектора Газа в течение десяти лет потребуется $71,4 млрд.
Представленный на Генеральной ассамблее ООН план — шестимесячная программа из 66 проектов. Среди них — разбор завалов, ремонт больниц, строительство временного жилья, восстановление электро- и водоснабжения, вывоз мусора и развертывание сил безопасности. Член исполнительного комитета совета Джаред Кушнер заявил, что цель презентации — показать, что структура «решительно настроена» реализовать план восстановления.
Господин Кушнер признал, что проект сталкивается «с множеством задержек по разным вопросам и по разным причинам». Другой член исполнительного комитета по сектору Газа — спецпосланник США по мирным миссиям Стив Уиткофф — заявил, что совет добился «реального прогресса» за последний год. «Все заложники вернулись домой. Действует режим прекращения огня, хоть и не идеальный, но он есть»,— добавил он.
Совет мира был создан в ноябре 2025 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН. Устав новой организации были подписан в январе 2026 года в Давосе. Она получила от ООН мандат переходной администрации в Газе и развернула там Международные силы стабилизации для поддержания порядка и разоружения военизированных группировок. В число участников совета вошло почти 30 государств.
Финансовая модель опирается не только на уже доступные средства: деньги предполагается получать из взносов стран—членов Совета мира. Постоянное членство в феврале 2026 года предлагалось за $1 млрд с направлением этих средств на восстановление, однако требование о такой плате озадачило руководителей приглашенных стран. В более долгой перспективе затраты планировалось компенсировать за счет зарубежных инвестиций и развития туристического сектора, поэтому запуск проектов зависит от привлечения новых взносов и частного капитала.
Управление предполагается разделить между Советом мира и Национальным комитетом по управлению сектором Газа: комитет должен заниматься внутренними вопросами анклава, а связующим звеном между структурами назначен Николай Младенов. При этом председатель Совета мира будет утверждать все сделки по восстановлению, и, по оценке источников Bloomberg, формулировка устава, вероятно, передает ему полномочия по принятию окончательных решений. Среди нерешенных условий реализации остаются сроки передачи власти и разоружение «Хамаса».