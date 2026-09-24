Совет мира Трампа представил план восстановления Газы на $2,45 млрд

Созданный по инициативе Дональда Трампа Совет мира представил план восстановления сектора Газа. Для его реализации потребуется $2,45 млрд. Как сообщает «Би-би-си», в структуре признали, что пока в наличии есть $280 млн, а на полное восстановление сектора Газа в течение десяти лет потребуется $71,4 млрд.

Представленный на Генеральной ассамблее ООН план — шестимесячная программа из 66 проектов. Среди них — разбор завалов, ремонт больниц, строительство временного жилья, восстановление электро- и водоснабжения, вывоз мусора и развертывание сил безопасности. Член исполнительного комитета совета Джаред Кушнер заявил, что цель презентации — показать, что структура «решительно настроена» реализовать план восстановления.

Господин Кушнер признал, что проект сталкивается «с множеством задержек по разным вопросам и по разным причинам». Другой член исполнительного комитета по сектору Газа — спецпосланник США по мирным миссиям Стив Уиткофф — заявил, что совет добился «реального прогресса» за последний год. «Все заложники вернулись домой. Действует режим прекращения огня, хоть и не идеальный, но он есть»,— добавил он.

Совет мира был создан в ноябре 2025 года и утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН. Устав новой организации были подписан в январе 2026 года в Давосе. Она получила от ООН мандат переходной администрации в Газе и развернула там Международные силы стабилизации для поддержания порядка и разоружения военизированных группировок. В число участников совета вошло почти 30 государств.

Алена Миклашевская