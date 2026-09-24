Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль с пассивных доходов

Министерство финансов России в рамках бюджетного пакета предлагает установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться.

Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов, отметили в Минфине.

Кроме того, предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», до 35%, а также унифицировать налогообложение пассивных доходов граждан по ставкам НДФЛ 13–22%, включив в основную налоговую базу доходы по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами.