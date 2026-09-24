Минфин предложил обязать ПИФы платить налог на прибыль с пассивных доходов
Министерство финансов России в рамках бюджетного пакета предлагает установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) обязанность по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. При этом при налогообложении пайщиков уплаченный налог на прибыль ПИФ будет зачитываться.
Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов, отметили в Минфине.
Кроме того, предлагается повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», до 35%, а также унифицировать налогообложение пассивных доходов граждан по ставкам НДФЛ 13–22%, включив в основную налоговую базу доходы по дивидендам, процентам от вкладов, операциям с ценными бумагами.
Для ЗПИФа налоговый эффект связан не только со ставкой, но и с моментом расчета: пока доход не распределен пайщикам, фонд может направлять средства на реинвестирование. Перенос части налоговой нагрузки на период до выплаты меняет эту конструкцию: средства, которые прежде оставались внутри фонда для наращивания капитала, придется учитывать при текущих налоговых расчетах, а уплаченная фондом сумма должна засчитываться при налогообложении пайщика.
ЗПИФ используется не только как инвестиционная оболочка. Через него компании могут защищаться от ограничений иностранных контрагентов, реализовывать партнерские проекты, готовить бизнес к IPO и возвращать капитал из недружественных юрисдикций; отдельное применение — создание холдинговых структур. Поэтому изменение режима затрагивает и схемы владения активами, а не только распределение инвестиционного дохода.
На фоне неопределенности инвесторы заняли выжидательную позицию при создании новых фондов и покупке паев существующих: дополнительные расходы могут повлиять на доходность. Некоторые управляющие компании приостановили продажу персональных ЗПИФов, связывая это с необходимостью снизить риск потерь клиентов и возможных судебных споров.