На Урале замглавы колонии №3 отправили под домашний арест по обвинению во взятке

Городской суд Краснотурьинска по ходатайству следователя отправил под домашний арест заместителя руководителя исправительной колонии №3 (ИК-3) Евгения Никитина. Он пробудет под арестом до 21 ноября, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Замглавы колонии обвиняется в получении должностным лицом взятки по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Как считает следствие, он получил незаконное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе при заключении и реализации госконтракта.

Ирина Пичурина