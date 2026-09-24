Минфин предложил взимать НДС 22% при онлайн-покупке иностранных товаров

Минфин в рамках бюджетного пакета предлагает установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Сейчас НДС на иностранные товары, покупаемые через электронные торговые площадки, не взимается.

«В рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», — сообщила пресс-служба Минфина.

Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.