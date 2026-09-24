Минфин предложил взимать НДС 22% при онлайн-покупке иностранных товаров
Минфин в рамках бюджетного пакета предлагает установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Сейчас НДС на иностранные товары, покупаемые через электронные торговые площадки, не взимается.
«В рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», — сообщила пресс-служба Минфина.
Кроме того, предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку на товары для личного потребления стоимостью до €200, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Согласно предложению, сумма НДС будет рассчитываться электронной площадкой исходя из стоимости конкретного товара, а не оформляться покупателем самостоятельно. Это правило предлагается распространить как на товары дешевле порога беспошлинного ввоза в €200, так и на более дорогую продукцию, которая уже облагается таможенной пошлиной. Для администрирования таких отправлений Минфин также предлагает выделить товары электронной торговли в отдельную категорию, ввести специальную декларацию и создать институт оператора электронной торговли.
По прогнозу СДЭК.Shopping, при введении полной ставки в 2027 году конечные цены на иностранные товары в среднем вырастут на 15–25%, а по отдельным категориям — сильнее. В банке «Точка» считают, что иностранные продавцы потеряют ценовой запас, возникающий из-за особенностей трансграничного налогообложения, тогда как для российских продавцов условия конкуренции станут более предсказуемыми без снижения их собственной налоговой нагрузки. Участники рынка при этом опасаются сокращения ассортимента и усиления преимуществ продавцов из Китая.