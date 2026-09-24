Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Минфин России внес на рассмотрение правительства пакет бюджетных законопроектов, включая проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.

План предусматривает ежегодный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП. Как уточняется в публикации, основные ориентиры бюджетной политики в 2027–2029 годах — выполнение социальных обязательств государства, оборона страны, социальная поддержка участников боевых действий на Украине, а также обеспечение технологического лидерства России.

«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях»,— процитировала пресс-служба главу Минфина Антона Силуанова. Программа, по его словам, должна обеспечить устойчивость финансов и условия долгосрочного экономического развития.