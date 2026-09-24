Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2027–2029 годы
Минфин России внес на рассмотрение правительства пакет бюджетных законопроектов, включая проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.
План предусматривает ежегодный дефицит федерального бюджета в размере 2% ВВП. Как уточняется в публикации, основные ориентиры бюджетной политики в 2027–2029 годах — выполнение социальных обязательств государства, оборона страны, социальная поддержка участников боевых действий на Украине, а также обеспечение технологического лидерства России.
«Проект бюджета сформирован сбалансированным. Он позволит выполнить все обязательства государства и сохранить макроэкономическую стабильность при любых возможных изменениях»,— процитировала пресс-служба главу Минфина Антона Силуанова. Программа, по его словам, должна обеспечить устойчивость финансов и условия долгосрочного экономического развития.
Для 2027 года бюджетная конструкция опирается на цену отсечения нефти в $50 за баррель: при таких параметрах, по замыслу Минфина, одновременно допускается дефицит и обеспечивается накопление резервов. Бюджетное правило должно сглаживать влияние резких колебаний нефтяных цен на используемые доходы от природной ренты, чтобы расходы не зависели напрямую от краткосрочной конъюнктуры.
Доходную сторону Минфин связывает с расширением налоговой базы за счет обеления экономики. При этом ведомство указывает, что расходы федерального бюджета с 2019 по 2025 год выросли с 16,6% до 20% ВВП, а ранее для их финансирования использовались резервы, текущие рентные доходы и заимствования; резервы при этом не бесконечны. Минфин ожидает, что заявленные бюджетные параметры создадут для Центробанка пространство для смягчения денежно-кредитной политики.