Полиция Москвы задержала сотрудницу банка за хищение почти 6 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска МВД России задержали в Москве банковскую служащую по подозрению в хищении более 5,7 млн руб. из хранилища. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе московской полиции.

Имея доступ к операциям и ключам от помещений, 45-летняя сотрудница коммерческого банка на протяжении почти двух месяцев выносила деньги из хранилища на Старокаширском шоссе, утверждают в ведомстве. По данным полиции, женщина тратила средства на свои нужды.

МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Банковской служащей может грозить до 10 лет лишения свободы. После задержания женщину отпустили под подписку о невыезде.