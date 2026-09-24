Полиция Москвы задержала сотрудницу банка за хищение почти 6 млн рублей
Сотрудники уголовного розыска МВД России задержали в Москве банковскую служащую по подозрению в хищении более 5,7 млн руб. из хранилища. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе московской полиции.
Имея доступ к операциям и ключам от помещений, 45-летняя сотрудница коммерческого банка на протяжении почти двух месяцев выносила деньги из хранилища на Старокаширском шоссе, утверждают в ведомстве. По данным полиции, женщина тратила средства на свои нужды.
МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Банковской служащей может грозить до 10 лет лишения свободы. После задержания женщину отпустили под подписку о невыезде.
Для банковских хранилищ риск связан не только с внешним проникновением: в подобных кражах нередко участвуют собственные сотрудники. Доступ персонала к операциям и помещениям превращает такой эпизод в проблему внутреннего контроля, для снижения которой нужны прозрачные механизмы контроля и аудит всех систем.
По данным опроса владельцев бизнеса, хищения чаще всего выявляют после внутреннего аудита или благодаря анонимным жалобам. При отсутствии системных процессов корпоративное мошенничество будет процветать, по наблюдению специалиста по управлению персоналом.