Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Промышленность Алтайского края осталась в «плюсе» по итогам января—августа

Промышленное производство в Алтайском крае по итогам восьми месяцев выросло на 1%. Об этом 24 сентября сообщил Алтайстат.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно подсчетам ведомства, общий рост обеспечили обрабатывающие предприятия. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 101,4%. В добыче полезных ископаемых этот показатель заметно ниже — 69,9%.

По итогам января—июля 2026 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составлял 101,1%. По итогам первого полугодия — 101,9%.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд