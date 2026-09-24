Промышленность Алтайского края осталась в «плюсе» по итогам января—августа
Промышленное производство в Алтайском крае по итогам восьми месяцев выросло на 1%. Об этом 24 сентября сообщил Алтайстат.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Согласно подсчетам ведомства, общий рост обеспечили обрабатывающие предприятия. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 101,4%. В добыче полезных ископаемых этот показатель заметно ниже — 69,9%.
По итогам января—июля 2026 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составлял 101,1%. По итогам первого полугодия — 101,9%.