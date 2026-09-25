Ozon fresh запустил быструю доставку в Екатеринбурге

Жители крупнейших городов Урала смогут воспользоваться доставкой продуктов и других товаров за 15-30 минут

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ozon fresh Фото: Ozon fresh

Запуск Ozon fresh в Екатеринбурге, а также Челябинске, Перми и Тюмени стал возможен благодаря развитию собственной сети дарксторов — локальных мини-складов. Каждый такой объект укомплектован наиболее востребованным ассортиментом из 6 000 товарных позиций — это максимально сокращает путь заказа до покупателя. В ассортименте быстрой доставки не только свежие продукты, но и широкий выбор готовых блюд. Теперь жители Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Челябинска смогут попробовать традиционные позиции русской кухни, трендовые азиатские снеки, а также блюда собственного бренда Ozon fresh.

Масштабирование инфраструктуры

В первом полугодии 2026 года Ozon fresh заметно расширил зону охвата быстрой доставки. Ранее сервис запустил аналогичный формат в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в 2026 году доставка за 15-30 минут появилась в Нижнем Новгороде, где уже работают более 12 локаций и на юге России — в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи ( более 65 локаций).

«Ozon fresh последовательно усиливает лидерские позиции с помощью еще более высокого темпа масштабирования бизнеса и выхода в новые регионы присутствия. Запуск быстрой доставки в крупнейших городах Урала — важный стратегический шаг, который закрепляет за нами статус одного из самых быстрорастущих игроков на рынке e-grocery. Мы инвестируем в инфраструктуру, развиваем сеть дарксторов и формируем новый стандарт скорости, чтобы в ближайшей перспективе стать безусловным лидером в сегменте быстрой доставки продуктов в России», — комментирует Алексей Подъяпольский, директор по маркетингу сервиса Ozon fresh.