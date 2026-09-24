ФСБ задержала в Подмосковье организатора поставки 311 кг кокаина в ЕС
В Подмосковье задержан организатор поставки наркотиков из Латинской Америки в страны Евросоюза (ЕС). Было изъято 311,6 кг кокаина, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный — гражданин России 2001 года рождения. ФСБ назвала его причастным к организации «международного контрабандного канала поставок особо крупных партий кокаина». Мужчину взяли с поличным при транспортировке партии наркотиков.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По решению суда фигурант был арестован. Есть ли у него сообщники, не уточняется. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
В мае 2023 года ФСБ описывала схему, в которой европейские и латиноамериканские наркокартели используют российскую территорию одновременно для транзита кокаина в страны Евросоюза и для освоения российского рынка. Поэтому Россия рассматривается не только как конечный пункт возможного сбыта, но и как участок международной логистики между Латинской Америкой и Европой.
Задержание предполагаемого организатора относится к пресечению такого транснационального канала, в котором, по данным ФСБ, российская территория используется как для транзита кокаина из Латинской Америки в Евросоюз, так и для освоения местного рынка. Это указывает на то, что пресекается не только изъятие отдельной партии, но и деятельность по организации перемещения наркотика по маршруту, соединяющему поставщиков из Латинской Америки с европейским рынком через Россию.