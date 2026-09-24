Экс-директор Центра развития спорта в Екатеринбурге осужден условно за хищения

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Виталию Викторову — бывшему руководителю АНО «Центр развития спорта». Ему назначено четыре года лишения свободы условно со штрафом 450 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере на 3,5 млн руб. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Викторов

Фото: Прокуратура Свердловской области Виталий Викторов

Фото: Прокуратура Свердловской области

Следствием установлено, что в период с 2021 по 2024 год Викторов заключил 34 договора о предоставлении субсидий из областного бюджета. Деньги были выделены Фондом поддержки спорта высших достижений в Свердловской области в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Не намереваясь исполнять обязательства, он оформлял фиктивные соглашения о поставке спортивного питания с подконтрольным ему ИП, который не знал о преступных намерениях директора. После перечисления средств на счет предпринимателя Викторов распоряжался ими по своему усмотрению. Для сокрытия хищения он предоставлял фонду отчеты о расходах с приложением фиктивных договоров и товарных накладных.

Осужденный признал свою вину. Прокуратура в течение 15 дней изучит приговор, чтобы определить наличие оснований для его обжалования.

Ирина Пичурина