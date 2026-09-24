Минобороны России отчиталось об ударе по следовавшему в Черноморск танкеру
Вооруженные силы России нанесли прошедшей ночью удар по танкеру в Черном море, рассказали в российском Минобороны. Там заявили, что судно доставляло в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, в Одессе ВС России поразили два логистических центра. Там, по сведениям ведомства, хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. Для ударов использовались высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.
Для морских перевозчиков удар по судну на маршруте означает не только угрозу конкретному грузу, но и рост стоимости рейса: в январе 2026 года страховка одного рейса большого танкера при повышенном военном риске могла превышать $100 тыс. Дополнительные расходы возникают из-за необходимости страховать плавание в зоне боевых рисков.
В июле 2026 года Maersk приостановила рейсы через Черноморск, объяснив решение ситуацией в районе порта, а направлявшееся туда судно перенаправила в румынскую Констанцу. Такой выбор увеличивает вероятность обходных маршрутов и задержек для морских поставок, даже когда сам перевозчик не отказывается от работы на черноморском направлении полностью.