Минобороны России отчиталось об ударе по следовавшему в Черноморск танкеру

Вооруженные силы России нанесли прошедшей ночью удар по танкеру в Черном море, рассказали в российском Минобороны. Там заявили, что судно доставляло в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, в Одессе ВС России поразили два логистических центра. Там, по сведениям ведомства, хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. Для ударов использовались высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.