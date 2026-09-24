Паслер назначил Евгения Тельпухова директором Института развития ЖКХ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал документ о назначении Евгения Тельпухова руководителем Института развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова. Он вступит в должность 1 октября, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Тельпухов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Тельпухов родился в Нижнем Тагиле и получил образование в Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, а также в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ). Он также проходил курсы повышения квалификации в сферах промышленной теплоэнергетики и технической защиты конфиденциальных данных.

Профессиональную деятельность специалист начинал на Уралвагонзаводе. Далее более десяти лет он трудился в компании «Тагилэнерго», где прошел путь от слесаря-ремонтника до позиции исполнительного директора. С 2018 года господин Тельпухов работал в АО «Регионгаз-инвест». Последней его должностью в этой компании являлась позиция заместителя гендиректора и главного инженера.

Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова был создан 25 октября 2006 года по указу губернатора Свердловской области. Учредителем института выступает региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Ирина Пичурина