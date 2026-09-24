В Ельцин-центре презентовали книгу «Ъ-Урал» об истории Верх-Исетского района

На площадке Ельцин-центра в Екатеринбурге состоялась презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исполнительный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова и председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий Фото: София Паникова Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: София Паникова Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 5 Исполнительный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова и председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий Фото: София Паникова Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: София Паникова Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Презентация книги «ВИЗ – 300. За веком век», которую представил ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках выставки «ВИЗ. Вода зовет город» на площадке Ельцин-центра Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин Фото: София Паникова

Работа посвящена истории уральского завода, которому в 2026 году исполнилось 300 лет, и Верх-Исетского района, которому исполнилось 100 лет. Выход книги приурочен к 25-летию издательского дома «Коммерсантъ-Урал».

Книга рассказывает историю одной из старейших территорий Екатеринбурга с помощью архивных документов, малоизвестных снимков, публикаций из газет и журналов прошлых лет.

«В 1726 году Василий Татищев вышел на плотину Верхнего пруда и положил начало Верх-Исетскому заводу. Вокруг возник рабочий поселок. Вторая дата, которую мы отмечаем — решение о присоединении рабочего поселка Верх-Исетский к Екатеринбургу ровно 100 лет назад»,— рассказал на торжественном открытии выставки и презентации книги глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов.

Презентацию посетили уральские политики, бизнесмены, руководители СМИ и музеев, многолетние партнеры «Ъ-Урал».

Выставка «ВИЗ. Вода зовет город», где можно ознакомиться и с книгой, будет работать в фойе кинозала Ельцин-центра до 8 ноября.

София Паникова