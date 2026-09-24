Замминистра соцполитики Свердловской области назначен Максим Федоров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил на пост заместителя министра социальной политики региона Максима Федорова, сообщили в областном департаменте информационной политики. К работе в этой должности он приступит 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Федоров

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Максим Федоров

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Максим Федоров родился в Верхнесалдинском районе Свердловской области. Имеет образование по специальности «радиотехника, инженер», обучение проходил в УПИ в Екатеринбурге, а карьеру начинал в свердловских промышленных предприятиях.

С 2011 года господин Федоров работал программистом и бухгалтером в учреждениях здравоохранения, с 2015 года — начальником филиала Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Ленинского района Екатеринбурга. С 2015 года он работал в Областном информационно-расчетном центре, который возглавил в 2021 году.

Ирина Пичурина