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Замминистра соцполитики Свердловской области назначен Максим Федоров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил на пост заместителя министра социальной политики региона Максима Федорова, сообщили в областном департаменте информационной политики. К работе в этой должности он приступит 29 сентября.

Максим Федоров

Максим Федоров

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Максим Федоров

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Максим Федоров родился в Верхнесалдинском районе Свердловской области. Имеет образование по специальности «радиотехника, инженер», обучение проходил в УПИ в Екатеринбурге, а карьеру начинал в свердловских промышленных предприятиях.

С 2011 года господин Федоров работал программистом и бухгалтером в учреждениях здравоохранения, с 2015 года — начальником филиала Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Ленинского района Екатеринбурга. С 2015 года он работал в Областном информационно-расчетном центре, который возглавил в 2021 году.

Ирина Пичурина

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