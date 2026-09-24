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ЕС передал Киеву €8 млрд из прибыли от замороженных активов России

Евросоюз с 2024 года передал Украине часть доходов от замороженных российских активов на сумму €8 млрд. Из этой суммы более €3,5 млрд передали «непосредственно для закупок вооружения», рассказал глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Резервы российского Центробанка на сумму более €200 млрд заморозили в 2022 году. Большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. С 2024-го ЕС изымает прибыль от реинвестирования активов. Россия в ответ блокирует средства зарубежных инвесторов из недружественных государств на специальных счетах типа «С». Вывести их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Европейский союз использует доход, который приносят заблокированные активы российского Центробанка, а не саму сумму резервов. Средства сначала учитываются на специальных счетах, после уплаты налогов поступают в бюджет и направляются на помощь Украине. Такой подход связан с отсутствием в 2023 году надежного правового механизма для конфискации самих активов только на основании санкций. На заблокированные активы распространяются юрисдикционные иммунитеты, а приращение к этим средствам также является государственной собственностью, что делает вопрос их использования юридически чувствительным.

В схеме, одобренной в 2024 году, 90% прибыли предназначалось для военной помощи через Европейский фонд мира — механизма компенсации стоимости вооружений, поставленных Киеву. Еще 10% направлялось в бюджет ЕС для программы Ukraine Facility, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины, включая восстановление.

Часть дохода остается у депозитариев для покрытия расходов на управление активами и возможных рисков, включая ответные меры Москвы. Европейский центральный банк также предупреждал, что использование такой прибыли может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.

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