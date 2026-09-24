ЕС передал Киеву €8 млрд из прибыли от замороженных активов России
Евросоюз с 2024 года передал Украине часть доходов от замороженных российских активов на сумму €8 млрд. Из этой суммы более €3,5 млрд передали «непосредственно для закупок вооружения», рассказал глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Резервы российского Центробанка на сумму более €200 млрд заморозили в 2022 году. Большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. С 2024-го ЕС изымает прибыль от реинвестирования активов. Россия в ответ блокирует средства зарубежных инвесторов из недружественных государств на специальных счетах типа «С». Вывести их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Европейский союз использует доход, который приносят заблокированные активы российского Центробанка, а не саму сумму резервов. Средства сначала учитываются на специальных счетах, после уплаты налогов поступают в бюджет и направляются на помощь Украине. Такой подход связан с отсутствием в 2023 году надежного правового механизма для конфискации самих активов только на основании санкций. На заблокированные активы распространяются юрисдикционные иммунитеты, а приращение к этим средствам также является государственной собственностью, что делает вопрос их использования юридически чувствительным.
В схеме, одобренной в 2024 году, 90% прибыли предназначалось для военной помощи через Европейский фонд мира — механизма компенсации стоимости вооружений, поставленных Киеву. Еще 10% направлялось в бюджет ЕС для программы Ukraine Facility, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины, включая восстановление.
Часть дохода остается у депозитариев для покрытия расходов на управление активами и возможных рисков, включая ответные меры Москвы. Европейский центральный банк также предупреждал, что использование такой прибыли может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.