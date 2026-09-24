Новый транспортно-логистический центр стоимостью 2 млрд рублей открыт в Кузбассе

Компания «Алэнси» ввела в эксплуатацию транспортно-логистический центр (ТЛЦ) в городе Березовский Кемеровской области. Объем инвестиций в проект составил более 2 млрд руб., сообщили в пресс-службе областного правительства. Ввод комплекса в эксплуатацию осуществляется поэтапно. Согласно плану, полное завершение строительства всего терминала намечено на 2029 год. Проектная мощность центра к тому моменту составит около 200 тысяч TEU (стандартных двадцатифутовых морских контейнеров) в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новый комплекс обеспечит сибирских экспортеров кратчайшим выходом на рынки Индии и Ирана в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». В перспективе запуск терминала позволит перенаправить грузопотоки в обход перегруженного московского транспортного узла. Ожидается, что это решение сократит сроки доставки товаров и снизит логистические издержки промышленных предприятий региона.

ТЛЦ интегрирован в инфраструктуру Западно-Сибирской железной дороги и оснащен автоматизированными системами сортировки грузов и специализированными зонами для работы с контейнерами. Для товаров со строгими условиями хранения — продуктов питания, фармацевтики и других категорий — предусмотрен отдельный участок с особым температурным режимом. На территории центра также начало работу вагоноремонтное предприятие.

ООО «АлЭнСи» зарегистрировано в Кемерове в 2017 году, специализируется на грузоперевозках по железной дороге. Также в числе разрешенных видов деятельности – лесозаготовки, торговля автотранспортными средствами, твердым топливом. 100% компании владеет Владимир Александров, который также занимает пост гендиректора предприятия. По данным сервиса Rusprofile, выручка общества в прошлом году составила 1,16 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

Лолита Белова