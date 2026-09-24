Групповое изнасилование несовершеннолетней в Дели вызвало массовые протесты

Сотни студентов в Дели 23 сентября провели акцию протеста, требуя усиления мер безопасности для женщин. Массовую акцию спровоцировало сообщение об изнасиловании 17-летней девушки на этой неделе в парке тремя мужчинами, выдававшими себя за полицейских.

Шествие состоялось вечером на улицах близ места преступления. Протестующие, большинство из которых девушки, держали плакаты «Наше тело принадлежит только нам» и выкрикивали лозунги, сообщает Reuters.

Нападение произошло всего в 2 км от колледжа Леди Шри Рам (LSR), одного из лучших женских учебных учреждений Индии, уточняет агентство. Во вторник занятия в нем пришлось отменить из-за того, что в нескольких метрах от кампуса полиция при задержании ранила одного из подозреваемых. Еще двоих фигурантов — родных братьев — допрашивают правоохранительные органы.

Сексуальное насилие остается в Индии серьезной проблемой. По данным Национального бюро регистрации преступлений, в полицию ежедневно поступают сообщения о более чем 80 случаях. В 2012 году групповое изнасилование студентки в Дели также вызвало массовые протесты, итогом которых стали радикальные правовые реформы, включая ужесточение наказания и ускоренное рассмотрение дел судами. Однако, добавляет Reuters, статистика с того момента не улучшилась.

Эрнест Филипповский