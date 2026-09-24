Парламент Италии принял закон о возвращении к ядерной энергетике

Сенат Италии принял закон, позволяющий стране вернуться к развитию ядерной энергетики спустя почти 40 лет после отказа от ее использования. В поддержку инициативы выступил 81 депутат, против — 51. Еще семь воздержались от голосования, сообщает AP.

Законопроект устанавливает правовую основу для использования ядерных технологий следующего поколения. Правительство уполномочено в течение следующих 12 месяцев разработать исполнительные указы, касающиеся лицензирования реакторов, стандартов безопасности, обращения с отходами и критериев для будущих площадок. AP уточняет, что закон не разрешает строительство каких-либо реакторов.

Министр окружающей среды и энергобезопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин назвал принятие закона «историческим шагом вперед». «Ядерная энергетика — это не возврат в прошлое. В сочетании с возобновляемыми источниками энергии это беспроигрышная технология, способная дать выдающиеся результаты в обеспечении нашей энергетической безопасности»,— убежден министр.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС в Италии в 1987 году провели референдум о целесообразности использования ядерной энергетики. Большинство граждан страны высказалось за отказ от нее. Последние атомные электростанции в Италии закрылись в 1990 году. Второй аналогичный референдум провели после аварии на Фукусимской АЭС в Японии в 2011 году, и граждане снова выступили против. Однако правительство премьер-министра Джорджи Мелони утверждает, что растущий спрос на электроэнергию и проблемы энергетической безопасности «оправдывают возвращение к ядерной энергетике», отмечает агентство.