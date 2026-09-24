Бангладеш закупит еще 11 Boeing ради укрепления торговых связей с США

Власти Бангладеш приняли решение расширить запланированные заказы национального авиаперевозчика Biman Bangladesh Airlines. Дополнительно будет поставлено пять Boeing 787-10 Dreamliner и шесть Boeing 737-8 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на американского производителя. Посол США в Бангладеш Брент Кристенсен подтвердил заключение сделки, назвав ее еще одним шагом к взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.

В апреле Biman Bangladesh Airlines уже заключила контракт с Boeing на поставку в 2031–2035 годах 14 самолетов (10 Dreamliner и четыре 737 MAX 8) стоимостью $3,7 млрд. Таким образом, общий объем заказа авиакомпании достиг 25 бортов. Сумма дополнительного соглашения пока не разглашается.

Новая сделка является частью усилий Дакки по увеличению импорта из США и сокращению торгового дисбаланса, составляющего около $6 млрд. Власти Бангладеш стремятся снизить риск повышения американских пошлин, которые могут нанести удар по экспортно ориентированной экономике страны и, в частности, по текстильной промышленности, отмечает агентство.

При этом европейский конкурент Boeing — концерн Airbus — также претендует на контракты с Даккой. Специальный технический комитет при правительстве Бангладеш сейчас рассматривает предложение о закупке 10 европейских лайнеров.

Эрнест Филипповский