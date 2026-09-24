Бангладеш закупит еще 11 Boeing ради укрепления торговых связей с США
Власти Бангладеш приняли решение расширить запланированные заказы национального авиаперевозчика Biman Bangladesh Airlines. Дополнительно будет поставлено пять Boeing 787-10 Dreamliner и шесть Boeing 737-8 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на американского производителя. Посол США в Бангладеш Брент Кристенсен подтвердил заключение сделки, назвав ее еще одним шагом к взаимовыгодному сотрудничеству двух стран.
В апреле Biman Bangladesh Airlines уже заключила контракт с Boeing на поставку в 2031–2035 годах 14 самолетов (10 Dreamliner и четыре 737 MAX 8) стоимостью $3,7 млрд. Таким образом, общий объем заказа авиакомпании достиг 25 бортов. Сумма дополнительного соглашения пока не разглашается.
Новая сделка является частью усилий Дакки по увеличению импорта из США и сокращению торгового дисбаланса, составляющего около $6 млрд. Власти Бангладеш стремятся снизить риск повышения американских пошлин, которые могут нанести удар по экспортно ориентированной экономике страны и, в частности, по текстильной промышленности, отмечает агентство.
При этом европейский конкурент Boeing — концерн Airbus — также претендует на контракты с Даккой. Специальный технический комитет при правительстве Бангладеш сейчас рассматривает предложение о закупке 10 европейских лайнеров.
Заказ самолетов может быть оформлен как встречная закупка в торговых переговорах: импорт продукции Boeing увеличивает американский экспорт в страну-партнера и уменьшает двусторонний дисбаланс на сумму платежей по контракту. Обязательство закупить 50 Boeing входило в пакет договоренностей США с Индонезией в июле 2025 года, что связывает авиазаказы не только с обновлением флота, но и с торговыми обязательствами.
Для Бангладеш это инструмент переговоров, а не прямое устранение торгового разрыва: самолеты увеличивают импорт из США, но не меняют автоматически объем экспорта Бангладеш на американский рынок. Авиазаказ также не означает автоматического отказа от пошлин — их параметры оформляются отдельной частью торговых договоренностей. Например, в рамках той же сделки Индонезия продолжала платить 19-процентные пошлины на товары, экспортируемые в США, тогда как американский экспорт в Индонезию был освобожден от пошлин.