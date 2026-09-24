Каждый шестой взлом ИТ-инфраструктуры в мире совершается с помощью ИИ

По оценкам экспертно-аналитического центра InfoWatch, примерно каждый шестой зафиксированный инцидент и успешный взлом сетей в мире совершается с прямым применением ИИ-инструментов, а 86% фишинговых атак, служащих для первичного проникновения в корпоративные сети, создается или оптимизируется с помощью ИИ. Он позволяет находить уязвимости «нулевого дня» на 70% эффективнее, при этом атакующий искусственный интеллект научился маскировать свой трафик под легитимный, что затрудняет обнаружение вторжений.

Объем трафика, генерируемого вредоносными ИИ-ботами и агентами-разведчиками в мире, за год вырос на 187%, а трафик автономных ИИ-агентов (агентских браузеров), сканирующих сетевые периметры в поисках уязвимостей,— почти в 80 раз.

По данным F6, доля вредоносных ботов в трафике защищаемых компанией российских ресурсов выросла с 30% в 2023 году до 41% в 2025-м, при этом боты стали точнее имитировать поведение обычных посетителей. Переносить мировые данные на российский рынок напрямую нельзя, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков, рост во многом объясняется низкой базой — к концу 2025 года на автономных агентов приходилось лишь 1,7% ИИ-трафика. Но само направление тренда российская статистика подтверждает.

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