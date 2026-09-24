Bloomberg: Китай изъял попавшие в Гонконг детали американского истребителя F-35

Правительство Китая изъяло детали для американского истребителя F-35, которые во время отправки из Австралии в США по неизвестной причине оказались в Гонконге. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Первым об обнаружении деталей в Гонконге сообщило издание Politico. По данным собеседников изданий, в конце мая фонарь кабины, а также створка отсека вооружения от австралийского F-35 были отправлены в США для инспекции и ремонта или утилизации.

Как выяснил Bloomberg, перевозкой занималась логистическая компания UPS. По пути груз сделал остановку в Южной Корее, после чего был перенаправлен в Гонконг. Власти Китая изъяли компоненты и до сих пор их не вернули. Были ли детали перенаправлены случайно или намеренно, неизвестно.

Обе детали производства Lockheed Martin были покрыты специальным радиопоглощающим материалом, применяемым в стелс-технологиях, отмечает агентство.

Расследованием инцидента занимаются как минимум два комитета Конгресса США и Пентагон, а также австралийские власти. В Министерстве обороны США подтвердили, что осведомлены о проблеме и работают над возвращением компонентов.