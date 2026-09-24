В Алтайском крае распределены между партиями мандаты депутатов заксобрания

Избирательная комиссия Алтайского края утвердила распределение мандатов депутатов законодательного собрания региона между партиями, принявшими участие в выборах. Согласно решению избиркома, «Единая Россия» (ЕР), набравшая 42,03%, получит по партспискам 17 мест в краевом парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

КПРФ с 17,88% досталось семь мандатов. По четыре — у ЛДПР (11,94%) и «Новых людей» (10,56%), два — у «Справедливой России» (6,94%). Напомним, 34 депутата заксобрания избираются по партспискам, еще 34 — в одномандатных округах. Победу во всех одномандатных округах одержали единороссы, таким образом, их фракция будет насчитывать 51 человека.

К концу работы предыдущего созыва заксобрания во фракцию ЕР входили 33 депутата. У КПРФ было 18 мест, у справороссов — пять, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по четыре.

Валерий Лавский