Reuters: США отказались осуждать союзников за санкции против поселений Израиля
Чиновники США готовили проект заявления от имени госсекретаря Марко Рубио, в котором осуждались санкции Великобритании, Франции и Канады против израильских поселений на Западном берегу Иордана. Однако документ так и не получил одобрения, и заявление опубликовано не было, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Западный берег реки Иордан перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года между еврейским государством и арабскими странами. Международное сообщество считает палестинскую территорию незаконно оккупированной.
В документе предлагалось назвать шаги союзников «враждебными мерами», способствующими антисемитизму. В подготовке документа участвовал Дэвид Мильштейн — помощник посла США в Израиле Майка Хакаби.
Reuters сообщает, что ситуация иллюстрирует углубляющийся раскол между Белым домом и высокопоставленными дипломатами президента США Дональда Трампа в Израиле по вопросу о том, как лучше всего реагировать на расширение израильских поселений при правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он также подчеркивает растущий идеологический раскол внутри американских правых по вопросу поддержки Израиля, отмечает агентство.
Великобритания, Франция и Канада 8 сентября объявили о запрете импорта продукции из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Еще девять стран выразили готовность присоединиться к мерам. Поводом стали объявленные Израилем тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу. Представители стран называли это «равносильным аннексии палестинских земель».
Для администрации США политика Израиля на Западном берегу связана не только с двусторонними отношениями: в Белом доме считают, что эскалация там способна подорвать усилия по мирному соглашению в секторе Газа и затормозить расширение действия соглашений Авраама.
В декабре 2025 года Дональд Трамп и его ближайшие помощники просили Биньямина Нетаньяху изменить политику на Западном берегу. Тогда же американские политики называли эту тему важной для восстановления отношений Израиля с европейскими странами.