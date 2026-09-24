Reuters: США отказались осуждать союзников за санкции против поселений Израиля

Чиновники США готовили проект заявления от имени госсекретаря Марко Рубио, в котором осуждались санкции Великобритании, Франции и Канады против израильских поселений на Западном берегу Иордана. Однако документ так и не получил одобрения, и заявление опубликовано не было, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Западный берег реки Иордан перешел под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года между еврейским государством и арабскими странами. Международное сообщество считает палестинскую территорию незаконно оккупированной.

В документе предлагалось назвать шаги союзников «враждебными мерами», способствующими антисемитизму. В подготовке документа участвовал Дэвид Мильштейн — помощник посла США в Израиле Майка Хакаби.

Reuters сообщает, что ситуация иллюстрирует углубляющийся раскол между Белым домом и высокопоставленными дипломатами президента США Дональда Трампа в Израиле по вопросу о том, как лучше всего реагировать на расширение израильских поселений при правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он также подчеркивает растущий идеологический раскол внутри американских правых по вопросу поддержки Израиля, отмечает агентство.

Великобритания, Франция и Канада 8 сентября объявили о запрете импорта продукции из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Еще девять стран выразили готовность присоединиться к мерам. Поводом стали объявленные Израилем тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов для поселенцев на Западном берегу. Представители стран называли это «равносильным аннексии палестинских земель».