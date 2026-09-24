В Архангельске из-за прорыва трубы без тепла и горячей воды остались 100 домов

В Архангельске произошел прорыв теплотрассы. Без тепла и горячей воды остались 100 домов, сообщили в мэрии города. Утечка произошла в районе проспекта Обводный канал и улицы Северодвинской. Специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии.

Авария затронула 8 тыс. человек, добавили в администрации. «В 3 часа ночи планируется подача полноценного теплоснабжения в 61 дом. Еще 39 домов, где проживает 3 000 человек, временно останутся на пониженном давлении через обратное питание»,— рассказал замглавы по городскому хозяйству Николай Худяков.

Сегодня ночью, по данным Гидрометцентра, температура в Архангельске будет опускаться до 8°C. «Планируемое восстановление теплоснабжения всех потребителей — до конца рабочего дня 24 сентября»,— добавил господин Худяков.