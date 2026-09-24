В Болгарии отменили ограничения на экспорт дизеля и авиатоплива
Парламент Болгарии отменил запрет на экспорт дизельного и авиационного топлива, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Решение было одобрено 121 голосом. 42 депутата высказались против, 23 — воздержались.
Отмена запрета вступит в силу после публикации в государственном вестнике State Gazette. Запрет действовал с 31 октября прошлого года. Как напоминает БНР, он был введен для защиты внутренних поставок топлива после введения санкций США против российской компании ЛУКОЙЛ — оператора крупнейшего в стране НПЗ «Бургас».
В болгарском правительстве заявили, что запрет отразился на работе «Бургаса» и привел к финансовым убыткам топливных операторов, которые не смогли выполнить обязательства по контрактам перед международными партнерами. Запрет также противоречил принципу свободного перемещения товаров на едином рынке ЕС, отметили власти.
НПЗ «Бургас» производит около 190 тыс. баррелей в сутки, а также владеет сетью из более чем 200 АЗС и инфраструктурой для транспортировки и хранения топлива в Болгарии.
Экспортный запрет создавал для Болгарии парадоксальный риск: в декабре 2023 года около 70% выпуска НПЗ в Бургасе предназначалось для внешних рынков, поэтому перекрытие этого канала связывали с угрозой остановки производства. При остановке завода, обеспечивавшего на 13 ноября 2025 года около 80% потребляемых в стране нефтепродуктов, внутренние поставки могли столкнуться с дефицитом топлива и экономическим кризисом.
После отмены ограничения у НПЗ появляется возможность снова использовать внешний сбыт, не поддерживая внутреннее снабжение ценой блокировки значительной части выпуска. При этом вокруг завода сохранялось другое ограничение: в 2023 году болгарские депутаты установили для него срок полного отказа от российской нефти — октябрь 2024 года.