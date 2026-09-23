Греф назвал причину отставания российских ИИ-моделей от китайских
Развитие российских моделей искусственного интеллекта (ИИ) отстает от китайских примерно на полгода, заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. По его мнению, компании из КНР не ограничены в мощностях.
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«Мы находимся в неравных условиях с китайскими компаниями, у которых фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. По всем остальным параметрам, я считаю, мы ничем не уступаем»,— сказал господин Греф на конференции «ГигаКонф 2026» (цитата по ТАСС). Он считает, что в будущем отставание будет сохраняться. Глава «Сбербанка» подчеркнул, что китайские компании, в свою очередь, отстают от американских «на те же полгода».
Как писал «Ъ», в 2026 году клиенты основных российских облачных платформ в несколько раз нарастили использование зарубежных больших языковых моделей. При этом основной спрос, по данным опрошенных компаний, сместился в сторону китайских — например, Qwen и DeepSeek.
Ограничение вычислительных мощностей влияет не только на обучение моделей. Чем больше у модели параметров, тем больше операций требуется для ее тренировки, а каждый последующий запрос к уже обученной нейросети также расходует ресурсы. Поэтому дефицит мощностей сдерживает как создание более крупных моделей, так и их использование.
В 2024 году поставки серверов с подходящими конфигурациями и ценами осложнялись санкциями, из-за чего доступность мощностей между странами различалась. Эксплуатация высокопроизводительных платформ несла отдельный риск: без официальной поддержки поломка могла потребовать полной замены оборудования, а бесперебойная работа — закупки резервных платформ или принятия риска потери части инфраструктуры. Для российских компаний, особенно малого и среднего бизнеса, это затрудняло развитие наиболее продвинутых ИИ-решений, включая большие языковые модели.