Греф назвал причину отставания российских ИИ-моделей от китайских

Развитие российских моделей искусственного интеллекта (ИИ) отстает от китайских примерно на полгода, заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф. По его мнению, компании из КНР не ограничены в мощностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Мы находимся в неравных условиях с китайскими компаниями, у которых фактически сегодня нет никаких ограничений в мощностях. По всем остальным параметрам, я считаю, мы ничем не уступаем»,— сказал господин Греф на конференции «ГигаКонф 2026» (цитата по ТАСС). Он считает, что в будущем отставание будет сохраняться. Глава «Сбербанка» подчеркнул, что китайские компании, в свою очередь, отстают от американских «на те же полгода».

Как писал «Ъ», в 2026 году клиенты основных российских облачных платформ в несколько раз нарастили использование зарубежных больших языковых моделей. При этом основной спрос, по данным опрошенных компаний, сместился в сторону китайских — например, Qwen и DeepSeek.