Tagesspiegel: Германия отзовет заявки на проведение летней Олимпиады

Власти Берлина намерены отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 году. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

Вопрос об отзыве заявки обсуждался во время сегодняшней встречи олимпийского комиссара Каве Нируманда, уходящего мэра Кая Вегнера и сенатора по спорту Ирис Шпрэнгер. Причину решения официально объявят на пресс-конференции 24 сентября. Среди городов, участвующих в конкурсе, остались Мюнхен и регион Кельн/Рейн-Рур. Гамбург отозвал заявку в конце мая.

По данным Tagesspiegel, отозвать заявку власти Берлина могли из-за несостоявшегося референдума о проведении Олимпийских игр. Задокументированный опрос местных жителей мог бы подтвердить, что они поддерживают проведение Игр в столице. Однако в законодательстве Берлина такой референдум не предусмотрен.

Еще одной возможной причиной газета назвала победу на выборах в столичную палату депутатов партии «Левые». Кандидат в бургомистры Берлина от «Левых» Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в городе.