Мадьяр предложил лишать неприкосновенности нарушающих закон депутатов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил автоматически лишать депутатов парламента неприкосновенности в случае совершения преступлений. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я предлагаю полностью отменить неприкосновенность депутатов парламента в случаях совершения ими преступлений, за которые предусмотрено наказание в соответствии с законодательством»,— написал господин Мадьяр. Других подробностей об инициативе он не привел.

22 сентября прокуратура Венгрии направила в парламент ходатайство о лишении неприкосновенности Петера Мадьяра из-за подозрений в краже. По данным ведомства, инцидент произошел в 2024 году в одном из клубов Будапешта. Господин Мадьяр вступил в конфликт с одним из посетителей, который снимал его на телефон, затем отобрал его смартфон и выкинул в реку, утверждает прокуратура. Премьер-министр Венгрии заявил о готовности лишиться неприкосновенности, чтобы привлечь внимание к преступлениям других депутатов парламента.