Курс доллара. Прогноз на 24—25 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Рублю не удается развить успех последних недель. По итогам торгов понедельника внебиржевой курс доллара опускался до 83,75 руб./$, но к закрытию торгов среды вырос до 84,53 руб./$. Это на 25 коп. выше значения закрытия пятницы. Определяющее влияние на курс национальной валюты оказывает внешний геополитический фон, а также динамика цен на мировом рынке нефти.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|84.00-86.00
|ПСБ
|82.50-88.00
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-85.00
|УК Первая
|83.00-85.00
|«Цифра банк»
|83.00-86.00
|Банк Зенит
|85.00
|Консенсус-прогноз *
|84.63
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Траектория движения национальной валюты остается под влиянием геополитических новостей
В фокусе для российского рынка — сохранение ОЭСР прогноза по росту ВВП РФ на 2026 год на уровне 0,5%. На стороне рубля продолжает оставаться традиционное приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Траектория движения национальной валюты остается под влиянием геополитических новостей, а также баланса экспорта и импорта. Между тем нефтяные цены, оказывающие ему поддержку, могут продолжить снижение на фоне обсуждения перспектив открытия Ормузского пролива в ближайшее время. Глобально на стороне доллара остаются перспективы жесткой риторики ДКП Федрезерва на фоне текущих показателей повышенной инфляции в США. Для евро в фокусе — прогнозы по инфляции в еврозоне, которая может приблизиться к отметке в 4% в ближайшие месяцы.
Не содержит явных признаков повышения ключевой ставки в октябре
Российский рубль проявляет склонность к ослаблению, несмотря на более высокие цены на нефть. К китайскому юаню рубль ослабевает на 0,56%, до 12,67 руб. за один юань, к доллару США отступает на 0,93%, до 85,505 руб. за доллар. Рынок мог обратить внимание в том числе на резюме сентябрьского заседания Банка России, которое не содержит явных признаков повышения ключевой ставки в октябре. Это сохраняет возможность снижения ставки еще до конца года, приглушая привлекательность рубля. На этом фоне валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12,4–12,8 руб. за юань, 83–86 руб. за доллар США.
Стабильный рубль сочетается с глобальным укреплением доллара
Рубль сдержанно реагирует на подписание президентом США закона о новых санкциях к РФ, который включает возможность введения дополнительных пошлин в отношении крупнейших покупателей российского экспорта. Пока нефтяные котировки держатся высоко, а Urals торгуется выше Brent, участники рынка не придают важности этому фактору. Характерно, что стабильный рубль сочетается с глобальным укреплением доллара, спрос на который формируют ожидания более жесткой политики ФРС. Очередная попытка вернуться к переговорам по украинскому вопросу пока слабо учитывается внутренними площадками, однако в случае позитивных новостей этот фактор может вновь стать ключевым.
Крепкий курс привел к увеличению импорта
Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару — 83–85 руб./$. Рубль остается волатильным в условиях переменчивых внешних факторов. Цены экспорта быстро меняются на фоне геополитической напряженности, что отражается на поступлении валюты на внутренний рынок и, следовательно, на курсе рубля. Рост цен на ключевые экспортные товары повышает шансы рубля на укрепление к концу года. Наш базовый прогноз — 80,9 руб. за доллар. Высокие экспортные цены компенсируют часть выпадающего экспорта из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. В противном случае укрепление рубля было бы более существенным, сопоставимым с весенним, когда курс приближался в пике до 70 руб. за доллар. Крепкий курс привел к увеличению импорта.