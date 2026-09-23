Курс доллара. Прогноз на 24—25 сентября

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Траектория движения национальной валюты остается под влиянием геополитических новостей В фокусе для российского рынка — сохранение ОЭСР прогноза по росту ВВП РФ на 2026 год на уровне 0,5%. На стороне рубля продолжает оставаться традиционное приближение пика налоговых выплат в конце месяца. Траектория движения национальной валюты остается под влиянием геополитических новостей, а также баланса экспорта и импорта. Между тем нефтяные цены, оказывающие ему поддержку, могут продолжить снижение на фоне обсуждения перспектив открытия Ормузского пролива в ближайшее время. Глобально на стороне доллара остаются перспективы жесткой риторики ДКП Федрезерва на фоне текущих показателей повышенной инфляции в США. Для евро в фокусе — прогнозы по инфляции в еврозоне, которая может приблизиться к отметке в 4% в ближайшие месяцы.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Не содержит явных признаков повышения ключевой ставки в октябре Российский рубль проявляет склонность к ослаблению, несмотря на более высокие цены на нефть. К китайскому юаню рубль ослабевает на 0,56%, до 12,67 руб. за один юань, к доллару США отступает на 0,93%, до 85,505 руб. за доллар. Рынок мог обратить внимание в том числе на резюме сентябрьского заседания Банка России, которое не содержит явных признаков повышения ключевой ставки в октябре. Это сохраняет возможность снижения ставки еще до конца года, приглушая привлекательность рубля. На этом фоне валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12,4–12,8 руб. за юань, 83–86 руб. за доллар США.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Стабильный рубль сочетается с глобальным укреплением доллара Рубль сдержанно реагирует на подписание президентом США закона о новых санкциях к РФ, который включает возможность введения дополнительных пошлин в отношении крупнейших покупателей российского экспорта. Пока нефтяные котировки держатся высоко, а Urals торгуется выше Brent, участники рынка не придают важности этому фактору. Характерно, что стабильный рубль сочетается с глобальным укреплением доллара, спрос на который формируют ожидания более жесткой политики ФРС. Очередная попытка вернуться к переговорам по украинскому вопросу пока слабо учитывается внутренними площадками, однако в случае позитивных новостей этот фактор может вновь стать ключевым.