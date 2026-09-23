В ЦБ анонсировали ужесточение ограничений на вывоз золота и наличных из России
Власти России в ближайшее время намерены ужесточить ограничения на вывоз наличных и золота из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на Международном банковском форуме.
С 1 апреля россиянам запрещено вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по официальному курсу ЦБ на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы. С 1 мая также действует запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г для всех категорий граждан и организаций. Исключение сделано для вывоза через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.
«Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка»,— сказал господин Шабля (цитата по «Интерфаксу»).
Богдан Шабля отметил, что при перевозке суммы, превышающей норму указа, требуются подтверждающие документы, чтобы «подтвердить источники происхождения» этих денег. Однако на практике это требование не всегда исполняется, отметил он. «Бывают случаи злоупотреблений, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств»,— добавил господин Шабля. В ЦБ предложили строже проверять достоверность предоставляемых документов и не допускать их повторного использования.
Планируемое Банком России ужесточение контроля за вывозом наличных и золота в страны ЕАЭС направлено на пресечение практики повторного использования документов для подтверждения происхождения средств. В настоящее время для вывоза наличных сумм, превышающих эквивалент $100 тыс., требуются документы об обмене валюты на рубли, о снятии наличных через банкомат или кредитный договор с расходным кассовым ордером. Предлагаемые меры предполагают более строгую проверку подлинности этих подтверждений и исключение их многократного применения.
Страны ЕАЭС могли служить транзитным коридором для оттока капитала, поскольку упрощенный режим перемещения физических лиц в рамках единого таможенного пространства затрудняет эффективный контроль за вывозом наличных. Ужесточение правил для золота также происходит на фоне значительного роста подозрительных операций с драгоценными металлами, зафиксированного Росфинмониторингом в 2023 году, когда граждане вывезли десятки тонн золота за рубеж. Кроме того, с октября 2023 года введение экспортных пошлин на золото сделало спорным его отнесение к товарам личного пользования, что может ограничивать вывоз золотых слитков физическими лицами.
Неудовлетворительные ответы о целях приобретения золота и источнике средств могут привести к блокировке банковских операций и расторжению договоров банковского счета. Эти меры согласуются с законодательными инициативами Минфина, который ранее предлагал законопроект о дополнительном контроле за инвестиционными драгоценными металлами и обязательной отчетности по таким операциям в Росфинмониторинг.