Лавров встретился с главой МИД Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с египетским коллегой Бадром Абдель Аты на Генассамблее ООН. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее сотрудничество.

Главы МИД обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и инфраструктурные проекты, указано в пресс-релизе российского ведомства. Они также обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям.

Кроме того, на повестке встречи была ситуация в зоне Персидского залива. «С обеих сторон была подчеркнута важность восстановления прочного и устойчивого мира в регионе политико-дипломатическими средствами»,— добавили в МИДе.

81-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также министрами иностранных дел Сирии и Кубы.