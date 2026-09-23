Лавров встретился с главой МИД Египта
Сергей Лавров встретился с главой МИД Египта на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с египетским коллегой Бадром Абдель Аты на Генассамблее ООН. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее сотрудничество.
Главы МИД обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и инфраструктурные проекты, указано в пресс-релизе российского ведомства. Они также обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям.
Кроме того, на повестке встречи была ситуация в зоне Персидского залива. «С обеих сторон была подчеркнута важность восстановления прочного и устойчивого мира в регионе политико-дипломатическими средствами»,— добавили в МИДе.
81-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также министрами иностранных дел Сирии и Кубы.
Для российско-египетской повестки инфраструктурное сотрудничество сосредоточено на энергетике и промышленности. В декабре 2021 года среди ключевых проектов назывались строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала; в марте 2026 года к актуальным вопросам относили реализацию масштабных инвестиционных проектов в этих сферах.
Экономической основой переговоров служат уже сложившиеся деловые связи. По итогам 2021 года товарооборот России и Египта составлял $4,8 млрд, а на египетском рынке работали 470 российских компаний с инвестициями около $8 млрд.