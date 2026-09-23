Годовая инфляция в России замедлилась до 6,22%

Годовая инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% против 6,24% неделей ранее. С 15 по 21 сентября цены увеличились на 0,06%, сообщило Минэкономики.

По данным Росстата, куриные яйца за неделю подорожали на 2,4%, гречневая крупа и рыба мороженая — на 0,6%, свинина и мясо курицы — на 0,5%, пшено, масло подсолнечное и творог — на 0,4%, масло сливочное и колбаса вареная — на 0,3%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1,6%: цены на картофель упали на 3,4%, на капусту — на 3,3%, на морковь — на 3,0%, на яблоки — на 2,6%, на лук — на 2,4%, на свеклу — на 2,3%, на огурцы — на 1,7%.

Бензин за неделю подорожал на 0,05%, с начала года — на 21,1%. Дизель за неделю подешевел на 0,66%, а с начала года цены на него выросли на 14,74%.