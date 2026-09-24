Сбербанк начал выдавать карты в банкоматах

Сбербанк запустил сервис выдачи карт через банкоматы. Первые 70 устройств с новой функцией появились в Нижнем Новгороде. Она доступна пользователям мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Для получения карты необходимо выбрать на экране «Получить карту» и авторизоваться. Банкомат выдаст бесплатную неименную сберкарту платежной системы «Мир» примерно за 30 секунд, затем ее нужно активировать в приложении банка.

Функциональность банкоматов постоянно расширяется. Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, в настоящее время они «уже умеют проводить экспресс-оценку здоровья, менять валюту и отвечать на вопросы клиентов с помощью ИИ-помощника "ГигаЧат", теперь добавляется еще один базовый банковский сценарий — получение карты».

В Нижнем Новгороде Сбербанк намерен проверить, насколько такой формат востребован, а после завершения пилота принять решение о целесообразности масштабирования функционала на всю страну.

Первым банкоматы с функцией выдачи карт в России установил Озон-банк в феврале 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге. К середине года у банка была уже 1 тыс. устройств, оснащенных модулем выдачи карт. «Банк видит функционал банкоматов шире просто выдачи наличных, поэтому все наши устройства уже оснащены механикой выдачи пластиковых карт и стали еще одним инструментом получения готовой карты наравне с представителем банка и ПВЗ»,— прокомментировал председатель правления Озон-банка Андрей Личманов. По его словам, банк продолжит наращивание сети собственных банкоматов и в следующем году.

Отдел финансов