Темпы роста цен на тамбовский бензин упали в несколько раз по данным Росстата

Рост потребительских цен на автомобильный бензин в регионах Черноземья за неделю с 7 по 14 сентября 2026 года заметно замедлился по сравнению с пиковыми значениями августа. Сильнее всего в макрорегионе бензин всех марок подорожал в Тамбовской области — на 0,7%, до 89,48 руб. за литр, тогда как в середине августа недельный прирост там составлял 5,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской области средняя цена бензина за неделю выросла на 0,3% — с 71,84 до 72,04 руб. за литр. В Воронежской и Орловской областях цены не изменились и составили 82,63 и 70,37 руб. соответственно. В Курской области снижение на 0,2% — до 80,85 руб. с 80,99 руб., в Липецкой — на 0,3%, до 78,30 руб. с 78,56 руб.

Бензин марки АИ-92 сильнее всего подорожал в Белгородской области — на 0,3%, до 68,88 руб. за литр. В Воронежской и Орловской областях цена осталась на уровне 77,93 и 66,87 руб. соответственно. В Курской области снижение на 0,3% (до 77,17 руб.), в Липецкой — 0,8% (до 74,69 руб.), в Тамбовской — 0,2% (до 84,09 руб.).

Бензин АИ-95 заметнее всего вырос в цене в Тамбовской области — на 1,5%, до 92,92 руб. за литр. В Белгородской области прирост составил 0,3% (до 74,22 руб.), в Воронежской, Липецкой и Орловской областях цена не изменилась — 84,76, 81 и 73,00 руб. соответственно. В Курской области зафиксировано снижение на 0,1% (до 83,36 руб.).

Высокооктановый бензин АИ-98 и выше во всех регионах Черноземья сохранил цену на прежнем уровне: в Белгородской области — 95,69 руб., Воронежской — 111,71 руб., Курской — 107,46 руб., Липецкой — 98,20 руб., Орловской — 99,98 руб., Тамбовской — 104,35 руб.

Дизель сильнее всего подорожал в Белгородской области — на 0,3%, до 78,33 руб. за литр. В Курской области рост составил 0,1% (до 81,39 руб.). В Воронежской области снижение на 0,8% (до 83,87 руб.), в Липецкой — 0,5% (до 82,35 руб.), в Тамбовской — 0,4% (до 87,91 руб.). В Орловской области цена не изменилась — 76,69 руб.

Анна Швечикова